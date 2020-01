AMD, Ryzen 7 4700U Zen 2 può competere con Intel Comet Lake

Secondo gli ultimi benchmark pubblicati da AMD, la CPU Zen 2 Ryzen 7 4700U può competere con i chip Intel Comet Lake.



Dobbiamo specificare che occorre prendere questi numeri con le pinze, dato che i benchmark di hardware non ancora in commercio potrebbero nascondere più di una sorpresa. Rimane però un'interessante indicazione: la prossima serie di CPU di AMD Zen 2 può competere con i chip Comet Lake di Intel. I dati sintetici pubblicati da AMD e registrati su di un PC Lenovo, molto probabilmente un portatile, dicono che i Ryzen 7 4700U possono arrivare a un punteggio di 4910 in single core e 21693 in multi core.



Ryzen 7 4700U fa parte della famiglia di APU Renoir, pensate per i portatili. Si basa sulla architettura Zen 2 e e sfrutta otto core senza Multithreading simultaneo. Il processo produttivo FinFET è a 7nm di TSMC. Il processore ha un TDP di 15 W e di base gira a 2 GHz con un boost clock di 4,1 GHz.



I chip Intel Core i7-1065G7 Ice Lake e i7-10710U Comet Lake, ovvero quelli che come numeri di tread e come TDP sono individuati come i processori "rivali", hanno registrato punteggi simili su Geekbench. L'i7-1065G7 ha un punteggio compreso tra 1.800 e 6.300 punti nel test single-core e tra 3.700 e 20.000 punti nel test multi-core. L'i7-10710U, invece, oscilla tra i 2.400 e i 5.600 punti in single core e i 7.400 e i 24.000 punti in multi-core.