Call Of Duty: Modern Warfare, la patch di oggi porta nuovi slot, una balestra e la minaccia di cancellare i progressi

Infinity Ward ha pubblicato oggi il nuovo aggiornamento per Call Of Duty: Modern Warfare che oltre a portare aggiunte positive come nuovi slot per l'equipaggiamento preimpostato e la balestra comporta anche uno strano e fastidioso problema.



Partendo da quest'ultimo, si tratta di un messaggio di errore che avverte i giocatori che i dati sono corrotti o non sono stati scaricati correttamente. Nel caso emerga questo messaggio, sostiene Infinity Ward nel tweet qui sotto, non selezionate alcuna opzione tra quelle proposte ma effettuate invece un reset forzato di Call Of Duty: Modern Warfare. È chiaramente una soluzione momentanea in attesa che il team rilasci un'ulteriore patch a correzione di quest'ultima patch. Le meraviglie dei videogiochi moderni.



Tornando agli argomenti più normali per un aggiornamento, quello di oggi ha portato in Call Of Duty: Modern Warfare anche gli attesi slot aggiuntivi per l'equipaggiamento preimpostato, ovvero una maggiore quantità di classi ed armamentario già pronti e disposti in slot per essere più velocemente richiamati a inizio partita e la nuova arma.



Quest'ultima è una balestra, che può essere ottenuta utilizzando il Marksman Rifle con Reflex Optic e ottenendo con questa 5 kill in 25 match. Inoltre, la playlist è stata aggiornata con Cattura la Bandiera e Shoot the Ship, oltre a Aniyah Palace inserito nella rotazione.





We're currently investigating an issue where players are getting an error prompt informing them their data is corrupt or did not download properly. Please do not select either option, but please hard close your application. Thank you for your patience while we work on this issue. — Infinity Ward (@InfinityWard) January 22, 2020