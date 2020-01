WhatsApp: Dark Mode disponibile, come attivare il tema scuro

La Dark Mode è finalmente arrivata su WhatsApp, almeno per quanto riguarda la versione WhatsApp Beta, pensata per la fase di test di tutte le funzionalità che nel giro di poco tempo (di solito) approdano anche sull'app ufficiale. In questa breve guida vediamo dunque cosa cambia e come attivare il tema scuro sul vostro smartphone android.

Attivare la Dark Mode su WhatsApp è estremamente semplice: dopo aver effettuato l'ultimo aggiornamento per l'App della beta, recatevi nel menù delle impostazioni, quindi alla voce Tema potrete selezionare Scuro (in precedenza Chiaro era l'unico disponibile). A beneficiare della modalità scura di WhatsApp è soprattutto la batteria di uno smartphone con schermo AMOLED, oltre naturalmente alla vista degli utenti.

Cosa cambia con la modalità scura? Presto detto: cambia completamente la palette cromatica dell'intera applicazione WhatsApp, diventando grigio scuro. Come annotano anche i colleghi di hdblog, che hanno già istallato l'aggiornamento, i colori bianchi diventano grigio scuro, i font bianchi si trasformano direttamente in neri e le sezioni dedicate alla chat diventano a loro volta grigio scuro con il box verde più marcato. Per concludere, trovate il download di WhatsApp Beta nel campo Fonte di questo articolo.