Vodafone e Capodanno Cinese 2020: GIGA illimitati per alcuni clienti

Il Capodanno Cinese 2020 si avvicina, e l'operatore storico Vodafone Italia ha già pensato ad una simpatica iniziativa per festeggiarlo a dovere. Ve ne parliamo in questo rapido articolo, e vi conviene leggerlo, perché ci sono in ballo GIGA illimitati.

In occasione del Capodanno Cinese 2020, Vodafone regalerà GIGA illimitati per due giorni ad alcuni clienti nati in Cina. Lo scorso anno aveva regalato invece 30 GIGA di internet validi per un mese; quest'anno i GIGA illimitati si attiveranno automaticamente dalle ore 00.00 del 25 gennaio 2020 e resteranno disponibili fino alle 23:59 del 26 gennaio 2020 successivo.

Per accedere a questa iniziativa di Vodafone bisognerà essere nuovi o già clienti con codice fiscale cinese che attesti la nascita in Cina. Se rientrate in questa categoria, riceverete al momento giusto un SMS con la conferma dell'attivazione della promozione. L'opzione si disattiverà poi automaticamente e si tornerà ad usufruire dei GIGA normalmente previsti dal proprio piano tariffario ricaricabile; se possedete la tecnologia adatta, potrete navigare anche in 5G.