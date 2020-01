Vodafone Red Friday e Red Days: proroga al 31 gennaio 2020, i dettagli

Arriva in queste ore la conferma: Vodafone Italia, operatore storico del nostro paese, ha deciso di prorogare le promozioni note come Red Friday e Red Days, che resteranno ora ufficialmente disponibili fino al prossimo 31 gennaio 2020 (invece di concludersi, come inizialmente programmato, questo fine settimana). Si tratta di iniziativa differenti, che ricorderemo qui di seguito.

Vodafone Red Days di Vodafone Italia è pensata per l'acquisto di smartphone android e dispositivi iOS in un'unica soluzione oppure tramite rateizzazione (rate costo zero), in abbinamento ad alcune offerte dell'operatore. Ecco tutte le principali offerte di Vodafone Red Days, come ricordano anche i colleghi di mondomobileweb:

LG K30 al prezzo di 99,99 euro invece di 149,99 euro, con uno sconto di 50 euro

Vodafone V10 a 99,99 euro invece di 179,99 euro, con uno sconto di 80 euro

Huawei P Smart 2019 a 149,99 euro invece di 249,99 euro, con uno sconto di 100 euro

Xiaomi Redmi Note 8T a 179,99 euro invece di 229,99 euro, con uno sconto di 50 euro