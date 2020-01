Nintendo Switch: PS5 e Xbox Series X non affosseranno la console ibrida

Nintendo Switch non verrà affossata da PS5 e Xbox Series X: è l'opinione di Ruud van de Moosdijk, vicepresidente dello sviluppo presso Engine Software, un team che si occupa di realizzare porting per la console ibrida.



"A mio avviso Nintendo Switch, come Wii prima, dispone di una propria dimensione nel mercato e continuerà a far bene anche dopo il lancio di PS5 e Xbox Series X", ha detto van de Moosdijk.



"Lo abbiamo già visto in passato: le console Nintendo vantano peculiarità che non dipendono dal possedere il processore più veloce o la memoria maggiore. È per questo che sorrido sempre quando sento dire che Nintendo è finita."



Engine Software si è occupata di diversi porting per Nintendo Switch, fra cui Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea e Into the Breach.