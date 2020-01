Nintendo Switch è la console più venduta del 2019, ma è PS4 a dominare il decennio USA

Secondo i dati recentemente distribuiti da NPD Nintendo Switch è stata la console più venduta del 2019 negli USA. PS4, però, è l'hardware che ha dominato il decennio appena passato.



In attesa che le nuove console arrivino sul mercato è Nintendo Switch a vincere la classifica hardware USA. Il mercato a stelle e strisce, però, dà segni di declino imputabili principalmente all'attesa delle nuove console. Il mercato hardware di dicembre, infatti, è sceso del 17% se comparato ai dati registrati l'anno precedente. Il 2019 ha visto la spesa hardware calare del 22% e fermarsi sotto i 4 miliardi di dollari.



PlayStation 4 è stat la console più venduta del decennio negli USA, battendo Switch e Xbox One, ma anche facendo meglio di Wii, Ps3 e Xbo x360.



US NPD HW - Nintendo Switch was the best-selling hardware platform of both December and 2019, while Sony's PlayStation 4 finished as the best-selling hardware of the decade. pic.twitter.com/41CZwzJRla