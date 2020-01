GTA V è il gioco più venduto nel decennio negli USA

GTA V è il gioco più venduto negli USA durante lo scorso decennio. Lo rivelano, senza grosse sorprese, i dati ufficiali di NPD. Quello che stupisce maggiormente è che dietro il capolavoro di Rockstar la classifica è dominata dai Call of Duty. Red Dead Redemption 2 si accomoda in settima posizione, mentre Minecraft è solo decimo.



Senza grosse sorprese Gran Theft Auto V si è laureato "gioco del decennio" nelle classifiche di vendita USA stilate da NPD. Il capolavoro di Rockstar ha superato due generazioni di console e grazie a GTA Online si è rivelato il capitolo più longevo e redditizio di sempre.



Osservando la classifica, però, si nota come sia Call of Duty ad aver dominato il decennio, piazzando 7 giochi su 10. Black Ops. e Black Ops. II occupano i gradini più bassi del podio, seguiti da più o meno tutte le uscite annuali di Activision. Gli unici giochi in grado di rompere la monotonia sono Red Dead Redemption 2 in settima e Minecraft in decima posizione. Fortnite essendo solo digitale, non compare nella classifica.



Piccola nota di tristezza è il confrontare il decennio appena passato con quello precedente: Guitar Hero, Fit, Halo e Mario Kart non hanno più trovato spazio nella classifica.





The NPD Group: U.S. Top 20 Best-Selling Games by Decade 2000 through 2019 ranked on dollar sales #videogames pic.twitter.com/5RmKgISbNi — NPD Games (@npdgames) January 17, 2020