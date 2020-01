Vodafone Special Unlimited: minuti illimitati e 50GB contro iliad, ora senza costo di attivazione

Novità importanti per la Vodafone Special Unlimited, principale offerta operator attack dell'operatore Vodafone Italia, arrivano proprio in queste ore: a quanto pare si è deciso di proporla senza costo di attivazione, per renderla ancora più conveniente. Vediamo tutti i dettagli del caso.

La Vodafone Special Unlimited di Vodafone Italia propone, dal punto di vista dei contenuti, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS altrettanto illimitati verso tutti, poi ancora 50 GIGA di internet mensili. Il prezzo di abbonamento mensile è di 7 euro: tutto molto conveniente, come potrete notare, ma è possibile attivare l'offerta solo se si proviene da iliad, FastWeb e alcuni Operatori Virtuali (MVNO) con l'esclusione di LycaMobile, Ho Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

A rendere ancora più conveniente il pacchetto ci pensa, a partire da oggi 9 gennaio 2020, il nuovo costo di attivazione, pari a 0 euro invece dei classici 12 euro; andrà poi aggiunto il consueto costo della nuova SIM Vodafone ricaricabile. L'iniziativa dovrebbe essere valida senza problemi sia online che nei negozi Vodafone su territorio nazionale.