PES 2020, Juventus VS Schalke 04 nella seconda giornata di campionato eFootball.Pro

PES 2020 vedrà la sfida fra Juventus e Schalke 04 a caratterizzare la seconda giornata del campionato eFootball.Pro: l'appuntamento è fissato all'11 gennaio, in diretta streaming.



Le partite della seconda giornata si disputeranno negli Highvideo Studios di Barcellona, I fan avranno la possibilità di seguire tutti i match 3v3 CO-OP tra i migliori team esport europei direttamente sulla pagina YouTube o Facebook di eFootball PES 2020.



Qui di seguito il programma della diretta streaming. Gli orari indicati sono quelli italiani:

13:00: Inizio della diretta

13:15: Arsenal FC vs Manchester United FC

14:05: FC Bayern München vs FC Barcelona

14:55: Juventus vs FC Schalke 04

15:45: Boavista FC vs AS Monaco

16:35: Celtic FC vs FC Nantes