Elden Ring, nuovo trailer in vista del Taipei Game Show 2020

Elden Ring è protagonista di un nuovo trailer, pubblicato probabilmente in vista della presentazione del gioco al Taipei Game Show 2020, il mese prossimo.



Il video è stato pubblicato dal team ungherese Digic Pictures, che a quanto pare ha realizzato il trailer d'esordio di Elden Ring e ce ne mostra una versione alternativa focalizzata su di un unico personaggio, quello impegnato con la forgia.



Si tratta dunque di sequenze che ai tempi dell'annuncio del titolo di From Software apparivano in maniera frammentata, inframezzate da altre immagini, e che ora troviamo riunite, come a voler raccontare una storia.



Verrà mostrato altro di Elden Ring da qui alla presentazione del gioco ai Taipei Game Show 2020? Staremo a vedere.