Euronics sponsor di Intel Extreme Masters 2020, ecco i dettagli

Euronics sarà sponsor di Intel Extreme Masters 2020, l'evento eSport più importante del mondo, che si svolgerà dal 28 febbraio al 1 marzo presso la Spoedek Arena di Katowice, in Polonia.



A seguito della rilevante visibilità ottenuta dall'insegna durante l'ESL One, il torneo internazionale di esport che si è tenuto ad Amburgo lo scorso ottobre, Euronics sarà sponsor quest'anno anche dell'Intel Extreme Masters, considerato il più importante evento a livello mondiale del settore.



Come in occasione dell'ESL One, la serie di gare internazionali che si terrà in Polonia a Katowice nella suggestiva Spoedek Arena dal 28 febbraio al 1° marzo, sarà un'importante occasione per associare il brand Euronics al mondo degli esports e raggiungere il vasto pubblico che anno dopo anno, con sempre maggiore interesse, segue e partecipa a questi eventi.



L'attività di sponsorizzazione offrirà anche l'opportunità ai molti punti vendita dell'insegna di sviluppare iniziative in store e on line dedicate all'Intel Extreme Masters (IEM) e agli sport elettronici, proponendo prodotti e offerte dedicati a questo segmento merceologico.



Inoltre, quest'anno l'IEM sarà il primo torneo del CS:GO Masters Championship all'interno del ESL Pro Tour, format itinerante recentemente rinnovato che include oltre venti tornei e leghe, che si pone l'obiettivo di creare un'unica e coinvolgente vetrina per il mondo degli esport e dei suoi migliori talenti.



"Siamo molto soddisfatti di annunciare di aver rafforzato il legame con ESL" ha dichiarato John Olsen, Managing Director di Euronics International "Essere l'Official Electronics Retailer dell'Intel Extreme Masters in Katowice consolida il percorso iniziato nel 2019 e aiuterà tutti i nostri membri a raggiungere una posizione di leadership nel mondo game. Quest'accordo contribuirà inoltre a comunicare ai nostri clienti, giovani e meno giovani, l'obiettivo di Euronics di offrire 'a human touch in a digital world' nell'intero consumer journey".



Apprezzamento per l'estensione dell'accordo di sponsorizzazione è stato espresso anche da Bernhard Mogk, Global Sales & Business Development Senior Vice-President di ESL che ha aggiunto: "Intel Extreme è tra le nostre competizioni più importanti e questo ulteriore impegno permetterà a ESL e a Euronics di supportare la nostra comune passione, offrendo un'esperienza di alto coinvogimento ai nostri clienti e ai nostri fan. Un'ulteriore conferma della nostra mission: continuare a far crescere gli esport a livello globale e di creare un mondo nel quale 'tutti possono diventare qualcuno'".



Emanuela Formicola, marketing & digital manager di Euronics Italia ha così commentato la rinnovata partnership: "Siamo l'unica insegna che da anni presidia le manifestazioni più seguite dai giovani, in particolare nel mondo del game, intercettando anche tendenze in forte sviluppo come gli esport. Il settore ci ha visto già protagonisti come sponsor lo scorso anno del celebre torneo ESL One e al Lucca Comics and Games degli Italian Esports Open. Siamo molto soddisfatti di questa decisione dal momento che il mondo delle competizionisportive elettroniche si conferma anche in Italia in continuo sviluppo, sia in termini di popolarità che di engagement, con una fan base di circa 1.200.000 persone particolarmente attenta alle novità tecnologiche, in crescita del 20% nel solo 2019".