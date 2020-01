Soleimani, riprese dell'uccisione su LA7? No, è un videogioco

Nel corso della trasmissione Atlantide, in onda su LA7, il conduttore Andrea Purgatori ha mostrato le riprese dell'uccisione di Soleimani. Peccato però che in realtà fossero sequenze tratte da un videogioco.



Non si trattava infatti delle riprese effettuate da un drone in Iran, bensì di un video di AC-130 Gunship Simulator, spacciato per vero sebbene lo stesso conduttore, a un certo punto, specifichi che "somiglia molto a un videogioco, ma non è un videogioco".



Purgatori ha in pratica descritto ciò che accadeva sullo schermo, evidenziando come le "macchie bianche" fossero in realtà persone in fuga e sottolineando ogni colpo sferrato dall'ipotetico drone, lasciando intendere in maniera esplicita che si trattasse delle riprese reali dell'uccisione di Soleimani.



Incalzato su Twitter da Paolo Attivissimo, il conduttore ha detto di sapere che si trattava di un videogioco e di essersi semplicemente espresso male. Una difesa deboluccia, a maggior ragione visto che il video è poi stato rimosso da LA7.



"AC-130 Gunship Simulator è diventato per qualche motivo il materiale preferito per certe fake news, e il gameplay del gioco è stato spacciato per vero più volte di quanto riesca a ricordare", ha dichiarato Diego Wasser, fondatore di Byte Conveyor Studios, team autore del gioco.