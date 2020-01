Nintendo, lo storico quartier generale diventerà un hotel con Spa, palestra e bar

Il quartier generale "originale" Nintendo, quello occupato a partire dal 1950 e posizionato all'interno dell'ex quartiere a luci rosse di Kyoto, sta per trasformarsi. Entro il 2021, infatti, diventerà un hotel da 20 stanze con tanto di Spa, palestra e bar.



In realtà l'edificio non è il primo luogo dove Nintendo ha operato, ma è stato il primo quartier generale ufficiale quando la compagnia ha deciso di crescere e diventare una produttrice di giochi di carte. Situato nel cuore dell'ex quartiere a luci rosse di Kyoto, questa palazzina di mattoni è stata abbandonata quando Hiroshi Yamauchi decise di far evolvere la compagnia e trasferirla nell'attuale edifico bianco che tutti conosciamo.



Alla vecchia palazzina non è rimasto altro da fare che aspettare una nuova destinazione d'uso. Entro il 2021 e grazie al Kabuyama Project il vecchio edificio sarà trasformato in un hotel da 20 stanze con tutti i confort per i moderni viaggiatori come Spa, palestra e bar.



L'unica speranza è che la targa commemorativa rimanga in bella vista fuori dalla porta, per ricordarci che qui è nata la grande N.