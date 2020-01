Asus al CES 2020: nuovi laptop, monitor e periferiche da gaming

Asus ha presentato al CES 2020 i suoi nuovi dispositivi da gaming per la linea Republic of Gamers: laptop, monitor, periferiche e altro ancora.



La nuova gamma include l'eccezionale ROG Zephyrus G14, il laptop gaming da 14 pollici più potente del mondo e ROG Swift 360Hz, il monitor di gioco più veloce del mondo. Ulteriori punti salienti includono i monitor da gioco ROG Swift PG32UQX, i mouse da gioco ROG Pugio II e ROG Strix Impact II Wireless e il case ROG ITX Z11.



ROG Zephyrus G14 è un laptop da gioco da 14 pollici pieno di potenza grazie ai nuovi processori mobili AMD Ryzen serie 4000 e una GPU NVIDIA GeForce RTX 2060, che offre ai veri giocatori la potenza di fuoco necessaria per dominare il campo di battaglia.



ROG Swift 360Hz è un monitor da gioco Full HD da 24,5 pollici con una frequenza di aggiornamento incredibilmente veloce a 360 Hz per prestazioni di gioco ultra fluide. ROG Swift PG32UQX è un monitor da gioco 4K HDR ad alte prestazioni con G-SYNC ULTIMATE, la più alta certificazione G-SYNC di NVIDIA.



ROG Pugio II è un mouse da gioco versatile e personalizzabile con un sensore da 16.000 dpi. ROG Strix Impact II Wireless è un potente mouse da gioco wireless con oltre 2,5 volte la massima sensibilità del modello cablato e dotato di illuminazione Aura Sync.



ROG ITX Z11 è un case dal design accattivante, con illuminazione RGB e un'inclinazione di 11°, in attesa di brevetto, che permette di migliorare la dissipazione e di mettere ancor più in evidenza i componenti.



ROG presenta anche due build personalizzate che mostrano le possibilità di personalizzazione e ottenibili con i componenti ROG: una versione più elegante incentrata sulla scheda madre ROG Strix White Edition e una versione enthusiast con TRX40 e Cooler AIO dedicata ai più recenti processori AMD Ryzen Threadripper di terza generazione.



Le innovazioni ROG gaming saranno in disponibili ai visitatori del CES 2020 dal 6 al 9 gennaio all'ASUS Media Showroom presso il Planet Hollywood Las Vegas Resort & Casino.



NOTEBOOK GAMING



ROG Zephyrus G14

Il laptop gaming ROG Zephyrus G14 offre una potenza senza precedenti in un form factor da 14 pollici ultraslim contenente tutti i più potenti processori, in uno chassis compatto e portatile per giocare ovunque ci si trovi.



Nonostante lo chassis sia sottile solo 17,9 mm, Zephyrus G14 presenta un raffreddamento accuratamente ingegnerizzato che esalta le performance del processore mobile AMD Ryzen serie 4000 realizzato con tecnologia di fabbricazione 7nm e GPU NVIDIA GeForce RTX 2060.



Chiunque potrà ottimizzare l'attività di gioco o di pura creatività grazie ai display ad alta frequenza da 120 Hz e ad alta risoluzione con colori convalidati PANTONE e tecnologia di sincronizzazione adattiva. Le oltre 10 ore di durata della batteria e l'alimentazione di tipo C rendono Zephyrus G14 incredibilmente portatile.



Le colorazioni Moonlight White o Eclipse Grey conferiscono a ROG Zephyrus G14 un aspetto pulito e professionale, inoltre l'innovazione display opzionale AniMe Matrix incrementa la personalizzazione consentendo di mostrare grafica, animazioni e altri effetti personalizzati su oltre mille mini LED incorporati nello chassi.



MONITOR



ROG Swift 360Hz

ROG Swift 360Hz è il monitor gaming più veloce al mondo. Paragonato ai monitor gaming da 240Hz, il ROG Swift 360Hz garantisce il 50% in più di frame ogni secondo - fornendo ai giocatori professionisti e più competitivi il vantaggio di cui hanno bisogno per vincere. Il display da 24,5 pollici e la risoluzione Full HD di ROG Swift 360Hz sono accompagnati da un design premium, caratteristico dei monitor gaming ROG.



ROG Swift PG32UQX

ROG Swift PG32UQX è un monitor gaming 4K con tecnologia G-SYNC ULTIMATE e le più recenti funzionalità HDR. Il display 16: 9 da 32 pollici con miniLED e local dimming da ben 1152 zone permette maggiore luminosità e neri più scuri, garantendo un incredibile contrasto e aloni minimi.



I piccoli elementi più luminosi in gioco, come le lampadine o il sole, possono raggiungere una luminanza massima di 1400 nits, offrendo un'esperienza HDR più realistica che mai. La retroilluminazione Mini-LED può anche spegnersi quando necessario, nelle scene più scure.



La tecnologia G-SYNC permette una frequenza di aggiornamento variabile fino a 144Hz e una profondità di colore a 10 bit, questo permette al PG32UQX di visualizzare sempre al meglio giochi, film e applicazioni desktop.



Con la tecnologia NVIDIA G-SYNC, i giocatori potranno godere di un gameplay fluido e senza artefatti anche quando i frame rate scendono al di sotto di 144Hz, mentre grazie all'avanzato pannello e la speciale retroilluminazione, ROG Swift PG32UQX può vantare la certificazione NVIDIA G-SYNC ULTIMATE.



Tutti i display certificati G-SYNC Ultimate sono sottoposti a un rigoroso processo di convalida e a 300 test sulle immagini, per garantire che offrano qualità costante e massime prestazioni.



PERIFERICHE



ROG Pugio II

ROG Pugio II è un mouse gaming wireless ambidestro con un sensore da 16.000 dpi che può mantenere il massimo della precisione anche con un'accelerazione fino a 40g e una velocità di movimento di 400 pollici al secondo.



Sfruttare al massimo questo avanzato sensore è semplice, grazie ad una serie di funzioni personalizzabili è possibile infatti adattare il mouse alle esigenze dei giocatori. ROG Pugio II offre una tecnologia wireless avanzata, pulsanti laterali programmabili, un badge personalizzabile, un esclusivo design con impugnatura push-fit e illuminazione RGB.



ROG Strix Impact II Wireless

Il mouse wireless ROG Strix Impact II presenta un sensore ottico da 16.000, oltre 2,5 volte la sensibilità massima del modello cablato e un'accuratezza di 400 pollici al secondo. Ciò significa che i giocatori possono spostare il mouse molto più velocemente di prima, mantenendo comunque la massima precisione.



ROG Strix Impact II Wireless è anche in grado di mantenere la messa a fuoco fino a 40 g di accelerazione. La combinazione di performance, comfort ed estetica accattivante fanno di Impact II Wireless la soluzione ideale per i giocatori che vogliono liberarsi dai vincoli di un cavo senza compromessi. Impact II Wireless può inoltre aggiungere un tocco in più di RGB alla propria postazione grazie ad Aura Sync.



ROG ITX Z11

Il case ROG ITX Z11 presenta un innovativo layout interno con un design inclinato di 11 °, in attesa di brevetto, che permette una migliore dissipazione del calore e di mettere maggiormente in mostra i componenti, nonché il supporto per una scheda grafica, inclusa una 2080 Ti, montata verticalmente senza riser.



Le prestazioni termiche sono favorite da una ventilazione verticale, un ampio spazio dietro la scheda madre e ulteriore spazio aggiuntivo per la gestione dei cavi. ROG ITX Z11 offre un design premium con un telaio in alluminio da 1,2 mm per garantire maggiore resistenza, due pannelli in vetro temperato e un hub interno per l'aggiunta di ventole RGB, strisce LED o connettori per ventole PWM. Inoltre, questo chassis presenta un design che consente di essere esposto sia in verticale che in orizzontale.



È disponibile una versione aggiuntiva di ROG ITX Z11 con un display OLED LiveDash a colori da 1,77 pollici incorporato nel pannello frontale con cui visualizzare in tempo reale informazioni utili di sistema, quali temperature, tensioni, velocità della ventola o frequenze. È anche possibile personalizzare LiveDash per visualizzare un'immagine o un'animazione in particolare.



BUILD PERSONALIZZATE



Concept ROG Strix White Edition

Dopo ROG PNK LTD, ROG sta lavorando ad una nuova colorazione per i suoi prodotti, la serie "White-Edition" offrirà infatti ai giocatori la possibilità di creare delle build ancora più esclusive. ROG ha mostrato un esempio di queste postazioni grazie ad un concept di AMD X570 completamente bianca al CES 2020.



Pur apparendo completamente diversi esteticamente, la tecnologia dietri ai componenti rimane la stessa, così da fornire lo stesso alto livello di prestazioni. La concept build ROG Strix White Edition offre ai giocatori la possibilità di esprimere in maniera del tutto nuova il proprio stile, con un'estetica più elegante:

Scheda Madre: ROG Strix X570-E Gaming White Edition (Concept)

Cooler AIO: ROG Strix LC 360 RGB White Edition

Scheda video: ROG Strix GeForce RTX™ 2080 Ti White Edition

Alimentatore: ROG Strix 850W White Edition

Case: ROG Strix Helios White Edition