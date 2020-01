Asus ROG Swift 360Hz al CES 2020, primo monitor con refresh a 360 Hz

Asus ha presentato il ROG Swift 360Hz al CES 2020: si tratta del primo monitor da gaming con refresh rate a 360 Hz e tecnologia NVIDIA G-Sync.



Il dispositivo monta un display da 24,5 pollici con risoluzione Full HD. La frequenza di aggiornamento, come detto pari a 360 Hz, lo rende un apparecchio perfetto per gli eSport.



Sempre a Las Vegas Asus ha presentato anche il ROG Swift PG32UQX, un monitor da gaming a 4K da 32 pollici con tecnologia G-Sync Ultimate, supporto per HDR e luminosità pari a 1400 nit. Il pannello utilizza un sistema con 1152 zone mini-LED, mentre il refresh rate è pari a 144 Hz.