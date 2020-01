Vodafone Special Unlimited: 50GB a 7 euro per tornare da Vodafone, entro il 14 gennaio 2020

Vodafone Italia, operatore storico italiano, avrebbe dovuto ritirare dal mercato la Vodafone Special Unlimited 50GB il 7 gennaio 2020 scorso: invece è avvenuta una nuova prorogata. Potete quindi ancora aderire all'iniziativa Torna in Vodafone entro il 14 gennaio 2020, vale dunque la pena esaminare tutti i dettagli del caso.

Vodafone Special Unlimited di Vodafone Italia può essere sottoscritta da tutti gli ex clienti che in queste ore riceveranno (o hanno già ricevuto) un SMS con la proposta dall'operatore. Dal punto di vista dei contenuti, annotiamo la presenza di 50 GIGA di internet mensili, di minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, e di SMS altretatto illimitati verso tutti, al prezzo di abbonamento di 7 euro al mese.

Ecco qui di seguito l'SMS di Torna in Vodafone che l'operatore sta mandando ad alcuni ex clienti: "Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Il costo di attivazione è gratis! Vieni nei nostri negozi entro il 14 Gennaio 2020 per attivare l'offerta. Dettagli e costi su voda.it/wb9".