Fate/Grand Order batte Fortnite: è il gioco più popolare su Twitter nel 2019

Fate/Grand Order ha battuto Fortnite, imponendosi come il gioco più popolare su Twitter nel corso del 2019: stando ai dati del social network, ben 1,2 miliardi di tweet hanno citato il mobile game.



Disponibile su iOS e Android, ma ancora privo di una versione italiana, Fate/Grand Order ha superato nella classifica titoli come il già citato Fortnite, la serie di Final Fantasy, IdentityV e Granblue Fantasy.



La maggior parte dei post che citano Fate/Grand Order sono arrivati dal Giappone, in generale il paese dove si è parlato di più di videogame su Twitter, seguito da Stati Uniti, Corea del Sud, Thailandia e Brasile.



Per quanto concerne invece gli eventi dedicati al gaming, il più popolare è stato l'E3 2019, seguito da Tokyo Game Show, The Game Awards, Paris Games Week e FGO Fest.