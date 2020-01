Fortnite: Mongraal e BenjyFishy spiegano perché è facile diventare pro player

Fortnite è attualmente uno dei giochi più famosi al mondo, nonché grande protagonista del settore degli eSport. Diventare dei pro player nel titolo di Epic Games è il sogno di ogni ragazzino, probabilmente. E in queste ore proprio due pro player affermati spiegano come tutto sommato sia anche facile, semplice, quasi banale raggiungere questo obiettivo.

Nel dettaglio, Mongraal (Kyle Jackson), BenjyFishy (Benjy Fish) e MrSavage (Martin Anderson) credono sia facile diventare dei pro player su Fortnite Capitolo 2; almeno in confronto ad altri giochi simili, come CS:GO. La semplicità si baserebbe sulla natura molto particolare (è stata definita "strana") del Battle Royale di Epic Games. "Puoi avere la routine peggiore, uno stato di salute pessimo, e neppure fare troppa pratica, se impari il funzionamento di Fortnite" ha affermato Mr Savage. BenjiFishy si è detto d'accordo: "Giuro, è facilissimo passare dall'essere un casual gamer ad un pro".

Nel dettaglio, sembra che il passaggio dal giocatore occasionale a quello professionista, su Fortnite (e secondo questi pro gamer) non passi necessariamente per dure ore di allenamento o percorsi particolari: si tratta semplicemente di apprendere come funzionano le meccaniche di gioco molto particolari. Ricordiamo che Mongraal si è classificato al 13esimo posto alla Fortnite World Cup, BenjyFishy al 25esimo, e MrSavage al 29esimo.