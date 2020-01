Dragon Ball Z: Kakarot, i personaggi e la progressione nel nuovo video

Dragon Ball Z: Kakarot torna a mostrarsi in video con un approfondimento realizzato da Bandai Namco che illustra il sistema di progressione dei personaggi.



In DRAGON BALL Z: KAKAROT, i giocatori potranno rivivere l'amata storia di DRAGON BALL Z come mai fatto prima.



Nei panni di Kakarot - o Goku - potranno sperimentare il suo tentativo di crescere sempre più forte, la sua sete per le sfide e, soprattutto, le sue battaglie per proteggere la Terra dai più potenti cattivi dell'universo.



Nel terzo video, verranno descritti diversi aspetti delle meccaniche di progressione del personaggio:

Cucinare e mangiare - Mangia mentre esplori o cucina piatti più elaborati per far crescere le statistiche

Imparare gli attacchi speciali - Colleziona e spendi Sfere Zeta e Medaglie D per sbloccare le abilità più devastanti

Sfrutta la Bacheca Comunità - Riunisci e organizza gli Emblemi Anima per portare la forza dei Combattenti Z a nuove vette