MSI presenta le schede madri X570 e TRX40 al CES 2020

MSI ha presentato anche le nuove linee di schede madri al CES 2020, con le X570 e TRX40 a guidare la schiera di nuovi componenti destinato ad essere protagonisti della lineup MSI del 2020.



Per completare la gamma X570, MSI ha in programma di rilasciare MAG X570 Tomahawk WIFI con un nuovo design caratterizzata da funzionalità esclusive MSI. Progettata per i processori desktop di terza generazione Ryzen di fascia alta, presenta una soluzione termica avanzata e il design digitale PWM IC con l'esclusiva tecnologia MSI Core Boost.



Il design del dissipatore di calore Frozr si integra con le ventole a doppio cuscinetto a sfere, mentre il design del dissipatore di calore esteso allarga la superficie di dissipazione per fornire un miglioramento generale della temperatura.



La connessione LAN 2.5G introdotta e l'ultima soluzione Wi-Fi 6 assicurano elevata larghezza di banda e bassa latenza per i giocatori e una notevole velocità di trasferimento dei dati. Presente la tecnologia PCIe 4.0, tra cui 2x Lightning Gen 4 M.2 con 2x M.2 Shield Frozr per supportare fino a 64 GB/s di larghezza di banda. I connettori frontali e posteriori di tipo C sono pronti per gli ultimi dispositivi USB di tipo C.



La scheda madre MSI Creator TRX40 è studiata per i nuovi processori Threadripper. Progettata con un design particolare, 16 fasi di potenza digitale 70A e 3 fasi di potenza SOC garantiscono un'erogazione stabile durante i processi di carico pesanti. Nuova anche la soluzione termica totale che include cover in alluminio e dissipatori allargati con sistema Frozr e M.2 Shield Frozr, che garantiscono dissipazione del calore sia per CPU che per dispositivi M.2. Inoltre, diverse funzioni specifiche per i creatori migliorano l'efficienza lavorativa e aumentano la produttività. Creator Center offre modalità e risorse di sistema ottimizzate per un'ampia gamma di scenari ed esigenze, 10G Super LAN e Lightning USB 20G offrono velocità di trasferimento dati più elevate.