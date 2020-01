Wargroove, DLC gratis Double Trouble in arrivo su PC e console

Chucklefish ha annunciato il prossimo arrivo di un DLC gratis per Wagroove, l'ottimo strategico e turni ispirato ad Advance Wars e disponibile su PC e console.



Intitolato Double Trouble, il DLC in questione ha la data di uscita fissata per il 6 febbraio 2020 su PC, Nintendo Switch e Xbox One mentre arriverà "presto" su PS4, in attesa di ulteriori notizie sul suo arrivo.



All'interno di questa nuova espansione gratuita di Wargroove ci troviamo a prendere il controllo di una nuova fazione, quella degli Outlaw, cercando di portare i fuorilegge alla vittoria all'interno di una nuova campagna all'insegna del crimine con gli Outlaw Commander: Wulfar, i gemelli Errol e Orla e la malefica Vesper.



Dopo un rapimento inaspettato e la richiesta di un esoso riscatto, questo improbabile gruppetto di antieroi è costretto ad effettuare la più grande rapina mai vista in Aurania, andando in cerca di ricchezze all'interno di varie ambientazioni.



La nuova campagna è giocabile in maniera cooperativa e comprende tre nuovi comandanti, due nuove unità (Thief e Riflemen), nuove missioni arcade, missioni veloci competitive online e altri elementi per l'editor di missioni di Wargroove.