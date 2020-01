Dragon Ball Z: Kakarot, i nemici e le Sfere del Drago nel nuovo trailer

Dragon Ball Z: Kakarot torna a mostrarsi in video con un trailer dedicato ai nemici presenti nel gioco e alla raccolta delle Sfere del Drago.



Sviluppato da CyberConnect2, Dragon Ball Z: Kakarot ripercorre l'intera serie di Dragon Ball Z, dall'arrivo di Radish allo scontro con Majin Bu, dunque gli avversari non mancano di certo.



Fra le varie attività disponibili nell'ampio open world del gioco prodotto da Bandai Namco c'è anche la ricerca delle famose Sfere del Drago, che una volta riunite possono richiamare il drago Shenron perché esaudisca un nostro desiderio.



Dragon Ball Z: Kakarot è disponibile nelle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One.