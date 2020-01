Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 23/1/2020

Le offerte Amazon di oggi ci mettono a tu per tu con due portatili non certo economici ma eleganti e caratterizzati da peculiarità interessanti. Nel caso dell'Apple Mac Book Pro, oltre alla scocca e al sistema operativo, troviamo sistema a sei altoparlanti con woofer, schermo IPS ad alta risoluzione, Touch Bar e Touch ID. Nel caso dell'MSI GS65 Stealth Thin, più adatto al gioco, troviamo invece schermo a 144Hz e spessore contenuto.



