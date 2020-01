Mortal Kombat 11: Joker provato in anteprima

Negli studi meneghini d Warner Bros. abbiamo potuto provare Joker , prossimo innesto nel roster di Mortal Kombat 11 che vedrà la luce il 28 gennaio per tutti i possessori del Kombat Pack. Penultimo personaggio ad aggiungersi alla nutrita compagine già presente nel titolo NetherRealm, Joker è sicuramente uno dei più attesi assieme al suo successore in ordine temporale Spawn. vediamo come sono andate le nostre prime partite in compagnia del folle personaggio...

La nostra prova ci ha permesso di saggiare un po' quello che Joker ha da offrire in termini di prestazioni negli scontri e vi dobbiamo dire che effettivamente si tratta di un personaggio estremamente divertente da utilizzare. Con il suo bastone, la "scatola magica" e diversi altri marchingegni, Joker è un ottimo personaggio nei combattimenti a medio e corto raggio con diverse combo che utilizzano il bastone per scaraventare in aria l'avversario (launcher) per poi poter concatenare diverse stringhe di mosse. Degne di nota ci sono soprattutto alcune mosse che utilizzano elementi molto sopra le righe, in pieno stile Joker, come l'utilizzo di una sedia a rotelle, una tanica di benzina e un ostaggio esplosivo da lasciarsi dietro le spalle o lanciare come mossa a distanza. Gran parte dei range d'attacco dei copi del Joker lo rendono piuttosto efficace in diverse situazioni e i suoi gadget, come il pupazzo pistola ad esempio, utili anche contro gli zoner. Anche a livello di fatal blows e fatality, il Joker si dimostra un personaggio completamente istrionico e unico con un repertorio di brutalità e follia degni del miglior stile Mortal Kombat. Proprio nelle fatality abbiamo anche una piccola citazione alla "friendship" con cui si potevano far terminare i match fin dagli albori della saga.





A livello estetico il Joker si dimostra ricco di citazioni a numerosi archi narrativi visti nei fumetti e in altre forme multimediali del pagliaccio più famoso di Gotham. Dalle tube più estrose ai completi a righe sgargianti, dai vestiti piumati più appariscenti ai monocoli più bizzarri, ogni costume ha un riferimento ben definito e una personalità in grado di ammaliare. A dare ulteriore importanza alla personalità del Joker anche la possibilità di personalizzare gli accessori sulla testa (cappelli o occhiali o maschere), il bastone (mazze chiodate, martelli, stecche di legno) e la scatola magica (forse il pezzo meno diversificato di tutti). A concludere il cerchio del Joker in Mortal Kombat 11, anche le frasi di presentazione di ogni scontro: sopra le righe, ricche di citazionismo e corretto fan service, il Joker di Mortal Kombat 11 è il giusto mix di tutti questi aspetti senza escludere quel pizzico di cinismo classico del personaggio.





Questo breve assaggio del Joker in Mortal Kombat 11 ci ha permesso di prendere il controllo di un personaggio pienamente riuscito in ogni aspetto. Estremamente soddisfacente da usare in-game e anche carismatico al fine di stuzzicare tutti gli appassionati del personaggio e del titolo NetherRealm. Anche il citazionismo e gli spunti da opere precedenti non mancano e aggiungono quel pizzico di profondità ad un personaggio che già solo con la sua presenza ingombra e non poco il roster finora giocabile.