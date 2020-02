Magic: Legends, nuovo video di gameplay nello scenario di Shiv

Magic: Legends torna a mostrarsi con un nuovo video di gameplay, ambientato in questo caso sull'isola di Shiv.



Si tratta di un'ambientazione che Game Informer ha fatto vedere per la prima volta, nell'ambito del ricco coverage dedicato a Magic: Legends, e che rappresenta uno scenario non propriamente accogliente.



Fra crateri infuocati e orde di nemici che circondano il nostro personaggio, dovremo infatti ricorrere a tutte le abilità disponibili per sopravvivere.



Magic: Legends sarà disponibile nel corso del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.