Fire Emblem Heroes, Feh Pass è l'abbonamento a pagamento annunciato da Nintendo

Fire Emblem Heroes vedrà a breve il lancio del Feh Pass, un abbonamento a pagamento che sarà disponibile dal 5 febbraio e garantirà una serie di extra agli iscritti.



Nella fattispecie, i giocatori "premium" di Fire Emblem Heroes potranno ottenere due nuovi eroi ogni mese, chiamati Eroi Splendenti: personaggi normali, ma con costumi basati sui diversi regni dell'universo di Fire Emblem e un +2 di boost a tutte le statistiche. Il primo mese arriveranno Lyn e Cordelia.



Il pass includerà inoltre una serie di quest speciali, disponibili due volte al mese, supporto summon per due unità extra, la funzionalità Re-Act per tornare all'inizio dell'ultimo turno o di quello attuale e Auto-Start, per ripetere mappe fino all'esaurimento della stamina. Il prezzo? 11,49 euro al mese.



Stando alle prime reazioni sui forum, esiste la possibilità che quest'idea possa scatenare qualche polemica, sulla falsariga di quanto accaduto con Mario Kart Tour.



Bisogna anche dire, tuttavia, che Fire Emblem Heroes è ad oggi il mobile game di maggior successo di Nintendo, e una eventuale risposta positiva potrebbe far incassare all'azienda giapponese un bel po' di soldi.