Tatsunoko Vs. Capcom, il producer Ryota Niitsuma ha lasciato Capcom

Ryota Niitsuma, producer di Tatsunoko Vs. Capcom e Marvel Vs. Capcom 3, ha lasciato Capcom. Continuerà comunque a lavorare nel settore dei videogame.



"Ciao a tutti i miei fan. Volevo farvi sapere che sto lasciando Capcom", ha scritto Niitsuma su Twitter. "Ho potuto realizzare molte cose grazie al vostro affetto e al vostro supporto."



"Le parole da sole non sembrano sufficienti per descrivere questa situazione, lasciatemi solo dire 'grazie!' a tutti voi. I picchiaduro saranno sempre importanti per Capcom, e siete voi la ragione per cui Capcom può realizzarli. Il vostro supporto è davvero apprezzato!"



Quale sarà il prossimo approdo di Niitsuma? Lo scopriremo senz'altro nelle prossime settimane.