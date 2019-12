Capcom sta testando un gioco non ancora annunciato: Dino Crisis?

Capcom ha invitato i membri del programma Ambassador di Resident Evil a provare un titolo non ancora annunciato, ed esiste la possibilità che si tratti del remake di Dino Crisis.



Le modalità son infatti le stesse che abbiamo osservato alcuni mesi fa, per un progetto che poi si è rivelato essere il remake di Resident Evil 3.



"In esclusiva per i nostri Ambassador, disponiamo di una serie di inviti per sessioni di test di un nostro titolo non ancora annunciato", recita la mail di Capcom di cui IGN.com è entrata in possesso.



Considerando anche il recente rinnovo del trademark di Dino Crisis e di altre produzioni della casa di Osaka, tutte le ipotesi sono sul tavolo.