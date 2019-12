PS4, firmware 7.02 disponibile per il download

PS4 si aggiorna oggi con il firmware 7.02, disponibile per il download a soli otto giorni di distanza dal precedente update.



Un'eventualità del genere farebbe pensare a qualche problema con l'aggiornamento 7.01, ma la casa giapponese non fa menzione di nulla nelle note a margine, parlando di un generico miglioramento delle performance del sistema.



Il nuovo firmware pesa 447,9 MB e naturalmente bisogna installarlo per poter accedere alle funzionalità online della console, nonché al PlayStation Store.