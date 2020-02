Nvidia: le nuove GPU Ampere potrebbero superare del 75% le attuali schede grafiche

Sembra che le nuove GPU Nvidia Ampere siano destinate ad essere dei notevoli mostri, considerando che in base ad alcune indiscrezioni dovrebbero superare del 75% le attuali Turing.



L'informazione arriva da The Next Platform: la nuova architettura Ampere di Nvidia sarà infatti alla base della GPU del nuovo supercomputer Big Red 200 dell'Indiana University e dovrebbe rappresentare un notevole passo evolutivo in avanti. Il nuovo computer è stato progettato per celebrare il duecentesimo anniversario dell'università dell'Indiana e dovrebbe essere impiegato per scopi tipici dell'HPC ma anche per carichi di lavoro specifici sull'intelligenza artificiale.



Si tratta di un hardware diviso in due settori: il primo è già operativo con 672 socket contenenti CPU AMD EPYC 7742, dotati di 64-core e 128 thread. La seconda fase dovrebbe includere le nuove GPU Nvidia Ampere, che hanno sostituito nel progetto originale le Tesla V100 che erano inizialmente previste.



Questo cambiamento fa passare la potenza computazionale complessiva dai 5,9 petaflops previsti inizialmente a 8 petaflops. Questa potenza aggiuntiva sarebbe data da nuove GPU fornite in un numero inferiore a quanto si pensava inizialmente, proprio perché più potenti della Volta V100 previste dal design originale. Tutto questo porta all'idea di tale incremento esponenziale nella potenza delle nuove GPU Nvidia che è superiore a quello che si pensava in precedenza, quando si parlava di un 50% rispetto a Turing.