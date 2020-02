Nintendo Switch: il prossimo gioco di punta in autunno sarà un racing?

Pare che il prossimo gioco di punta previsto per Nintendo Switch nell'holiday season, ovvero il periodo autunnale pre-natalizio dove si concentrano le uscite di grosso calibro, possa essere un racing, o quantomeno un titolo che ha dei "prenumatici" al suo interno.



Questo è quanto ha riferito l'insider Sabi, piuttosto attivo di questi tempi sul fronte Nintendo, il quale ha fatto anche varie dichiarazioni su The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 in questi giorni.



In molti sperano che proprio quest'ultimo possa essere il gioco di punta della prossima stagione natalizia di Nintendo Switch, ma secondo Sabi è impossibile che possa arrivare nel 2020 e dunque il posto d'onore dell'holiday season sulla console Nintendo dovrebbe essere occupato da un altro gioco, un titolo con i "pneumatici".



Non si capisce precisamente di cosa si tratti, ma questa sibillina affermazione di Sabi attira sicuramente l'interesse: "Breath of the Wild 2 sta prendendo più tempo del previsto rispetto a quanto si pensava alla presentazione dell'E3 2019, dunque non sembra che sia possibile un'uscita per quest'anno, cosa che aggiunge ulteriore consistenza al grosso titolo a cui mi riferivo nei giorni scorsi. Non c'è nulla di scolpito nella pietra dunque prendetelo con le pinze. Quello più probabile ha... pneumatici".



L'idea è che dunque possa trattarsi di un racing game, ovviamente, ma potrebbe anche essere una sorta di gioco di parole o metafora per qualcos'altro, considerando che un nuovo Mario Kart è piuttosto improbabile. La presenza di pneumatici escluderebbe anche l'altro racing celebre di Nintendo, ovvero F-Zero, dunque le possibilità restano poche, al di là di Excitebike.





Botw2 taking longer than anticipated back during e3 2019, so it doesn't seem to be this year's holiday release, which adds more credence to the major title I was referencing on a tweet the other day. Neither are set in stone yet so take some salt. The more likely one has.. tires — Sabi (@New_WabiSabi) January 31, 2020