Pokémon GO: Ricerca Mirata di Minccino, oggi 2 febbraio 2020

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato: oggi su Pokémon GO si terrà la Ricerca Mirata di Minccino, il Pokémon topo della Quinta Generazione di Unima. Di fatto questo piccolo evento concluderà anche la lunga celebrazione dedicata al Capodanno Cinese 2020 sul titolo mobile di Niantic Labs.

Pariamo da data e orari: oggi 2 febbraio 2020 si terrà la Ricerca Mirata di Minccino, dalle ore 14:00 alle ore 17:00 (orario italiano lotale). Per tutto questo periodo di tempo, utilizzando le missioni dei PokéStop di Pokémon GO si potrà incontrare Minccino selvatico; e il mostriciattolo in questione nascerà anche più frequentemente dalle Uova da 5KM durante e dopo l'evento.

Minccino arriva oggi per la prima volta in assoluto su Pokémon GO, anche in versione shiny / cromatica: se la fortuna è dalla vostra, potrete aggiungere entrambi al PokéDex. Ricordiamo inoltre che Niantic Labs ha già svelato in anticipo tutti gli eventi di febbraio 2020 per Pokémon GO.