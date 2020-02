Xbox Adaptive Controller si può applicare alle sedie a rotelle per utilizzarne i comandi con i videogiochi

Xbox Adaptive Controller raggiunge nuovi traguardi in termini di inclusività, consentendo ad altre persone diversamente abili di utilizzare i videogiochi attraverso i controlli della propria sedia a rotelle.



Come mostrato nel video riportato qui sotto, l'organizzazione AbleGamers ha collaborato con ATMakers per creare un dispositivo in grado di collegare l'Xbox Adaptive Controller ai controlli di una sedia a rotelle. Questo strumento sembra sia facilmente costruibile con una spesa di circa 35 dollari e consente di collegare la piastra comandi di una sedia a rotelle all'Xbox Adaptive Controller, secondo le customizzazioni possibili della particolare periferica Microsoft.



La cosa particolarmente positiva è che questa particolare modifica potrebbe diffondersi in maniera ampia perché i connettori a 9 pin che vengono utilizzati per collegare poi l'Xbox Adaptive Controller sono standard in una grande quantità di sedie a rotelle in commercio.



Attraverso questi e la piastra elettronica customizzata appositamente, è possibile comandare i videogiochi direttamente attraverso i controlli della sedia a rotelle, che trasferisce gli input a Xbox Adaptive Controller, con la possibilità di collegarlo e scollegarlo all'occorrenza.



Un ulteriore passo avanti dovrebbe essere possibile con la pubblicazione delle istruzioni per la costruzione del dispositivo di collegamento, che dovrebbe avvenire nel prossimo futuro, anche se qualche idea si può avere guardando direttamente il video di presentazione qui sotto.