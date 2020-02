Dragon Ball Z: Kakarot: Re Cold vuole adottare Gohan, in questa simpatica scena

In Dragon Ball Z: Kakarot gli sviluppatori non hanno certo lesinato in scenette divertenti e situazioni strampalate, ma tutte perfettamente a tema con l'opera di Akira Toriyama. Sapevate, ad esempio, che Re Cold adotterebbe volentieri Son Gohan?

Avete capito bene: Re Cold, comparso per la prima volta in Dragon Ball Z, è il padre di Freezer, nonché imperatore galattico. Gohan invece è il ben noto primogenito di Son Goku, il protagonista della serie: cos'hanno dunque in comune, i due? Assolutamente niente, ma Dragon Ball Z: Kakarot scherza sulla questione, come potete vedere dalle immagini qui di seguito riportate.

Re Cold riconosce in Dragon Ball Z: Kakarot l'enorme potere di Gohan, in una delle missioni secondarie: decide quindi di adottarlo come suo figlio al posto di Freezer. E (notate l'ironia) dato che Gohan adesso è sangue del suo sangue, non possono affatto combattere l'uno contro l'altro! Re Cold ovviamente avrebbe perso miseramente contro Gohan adulto trasformato in Super Saiyan.

King Cold...bro...you can't be THAT afraid of a Super Saiyan...I don't think it works like that 😂😂 pic.twitter.com/fwz4mAkkPV — King (@KingJames9600) January 29, 2020