Pokémon Spada e Scudo, nuovi eventi Max Raid Battle e codici per i regali del Dono Segreto

Pokémon Spada e Scudo prosegue nel suo percorso di eventi speciali e regali per gli utenti, tra nuovi Max Raid Battle e codici per Dono Segreto su Nintendo Switch.



Per quanto riguarda i nuovi Max Raid Battle, si tratta di una variazione rispetto alla rotazione attualmente in corso: viene rimosso Alcremie Gigamax e sostituito con Milcery di livello più alto, insieme ai soliti Lapras e Flapple, con Ribbon e Star Sweet come ricompense per il completamento dei raid.



Sono inoltre disponibili nuovi codici per ottenere regali attraverso l'opzione Dono Segreto di Pokémon Spada e Scudo. Uno è "SUPEREFF1CACE", che consente di ottenere 20 Battle Points (BP), disponibile fino al 30 marzo 2020. Un altro codice, che fa parte della promozione legata agli eventi nelle Aree Selvagge è "G1GAGRANF1NALE" che consente di ottenere 10 Cura Ball, utilizzabile fino al 30 marzo 2020.



Ancora disponibile anche il codice "AREAS1LVESTRE", che consente invece di ottenere 10 Premier Ball.





