Hyrule Warriors L'era dell'esilio ha ottenuto una classificazione più alta di quella chiesta da Nintendo

Hyrule Warriors: L'era dell'esilio è uno dei giochi in arrivo quest'anno su Nintendo Switch 2 e ci permetterà di vivere una storia che fa da prequel a Tears of the Kingdom con la classica forma da gioco d'azione "musou" della serie Warriors.

I dettagli sulla classificazione di Hyrule Warriors: L'era dell'esilio

Pare infatti che Nintendo desiderasse assegnare al videogioco una classificazione "10+" ma che l'ente brasiliano abbia optato per un "12+". Ovviamente non è una differenza abissale, ma è curioso che editore ed ente abbiano opinioni divergenti su un'opera che include "violenza fantasy" ma certamente nulla di troppo complesso da gestire per i più piccoli.

Ricordiamo che il precedente Hyrule Warriors, L'era della calamità, ha una classificazione 12 nel PEGI europeo (non esiste il 10 da noi, si passa da 7 a 12) quindi supponiamo che anche L'era dell'esilio avrà lo stesso grado di classificazione.

Andando oltre, la descrizione ufficiale dell'opera ci racconta cosa possiamo aspettarci: "Hyrule Warriors: L'era dell'esilio è il nuovo titolo della serie Hyrule Warriors, sviluppato da Koei-Tecmo Games con il supporto di Nintendo. Il gioco presenta epiche battaglie contro orde di nemici e racconta la storia mai raccontata del lontano passato di Hyrule, la Guerra dell'Imprigionamento, che alla fine ha portato agli eventi di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom."

Continua: "I fan della serie The Legend of Zelda e i giocatori di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom potranno provare il brivido della battaglia e vivere questa storia canonica con la principessa Zelda, re Rauru e altri personaggi familiari. Combatti per il futuro di Hyrule quando Hyrule Warriors: L'era dell'esilio arriverà su Nintendo Switch 2 questo inverno."

Ricordiamo infine che Hyrule Warriors: L'era della calamità ha venduto più di 4 milioni di copie in tutto il mondo, quindi anche questo seguito a buone possibilità di successo.