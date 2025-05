Gli sviluppatori ci raccontano Hyrule Warriors: L'era dell'esilio e ci mostrano del nuovo gameplay

Nintendo ha pubblicato un nuovo video della serie Creator's Voice, in cui lascia che siano gli sviluppatori stessi a parlare dei loro giochi. Nel caso, il producer Ryota Matsushita e l'AAA Games Studi Head di Koei Tecmo Games Yosuke Hayashi hanno parlato di Hyrule Warriors: L'era dell'esilio per Nintendo Switch 2 , mostrando anche del nuovo gameplay .

Azione e boss enormi

Il video parte con i due sviluppatori che raccontano brevemente come sono entrati nel mondo dei videogiochi, per poi passare a raccontare dei fatti relativi a Hyrule Warriors: L'era dell'esilio.

Ad esempio hanno spiegato che è ambientato durante la Guerra dell'esilio, di cui si è parlato durante The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (l'ultimo episodio maggiore della serie, pubblicato su Nintendo Switch). I giocatori vivranno quindi lo scontro contro il Ganondorf originale, vedendo come si viveva nel mondo di Hyrule e scoprendone dei segreti inediti.

Insomma, si prospetta come un bel viaggio per i fan della serie, anche se più action rispetto ai capitoli principali, come del resto ci si può aspettare da un Hyrule Warriors.

Per il resto viene ribadito che si tratta di un gioco esclusivo per Nintendo Switch 2, che sarà disponibile a partire da questo inverno, in data ancora da destinarsi.