Utili alle stelle per Koei Tecmo, grazie alla vendita di videogiochi

Koei Tecmo Holdings ha pubblicato i suoi risultati finanziari relativi all'anno fiscale terminato il 31 marzo 2025, mostrando degli utili d'esercizio record, dovuti in particolare alla vendita di videogiochi e alla gestione della stessa.

Nel corso dell'intero anno fiscale, Koei Tecmo ha pubblicato nove giochi per console e PC, inclusi titoli di grande successo come Dynasty Warriors: Origins e Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land, il capitolo più ambizioso della serie.