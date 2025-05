Il visore Android XR di Samsung potrebbe uscire prima del previsto

Ci eravamo lasciati giusto qualche mese fa con l'anticipazione ufficiale di Samsung sul suo nuovo visore di realtà mista con sistema operativo Android XR , frutto della collaborazione con Google e conosciuto con il nome in codice " Project Moohan ". In particolare, secondo le ultime indiscrezioni trapelate in Rete, il visore potrebbe vedere la luce prima del previsto : scopriamone insieme tutti i dettagli.

Cosa aspettarsi dal visore di Samsung

Al momento non conosciamo ancora una data d'uscita ufficiale per il nuovo visore per realtà mista di Samsung, che stando ai rumor sopracitati potrebbe debuttare sui mercati di tutto il mondo entro la fine del 2025, in anticipo rispetto a quanto preventivato in origine. Nonostante la compagnia non abbia ancora fornito un listino prezzi ufficiale, il nuovo visore potrebbe essere venduto ad un prezzo piuttosto impegnativo, superando la soglia dei 1000 dollari e allineandosi a quanto visto con Meta Quest Pro.

Project Moohan

Chiaramente è bene specificare che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno conoscere una conferma (o eventuale smentita) da parte della compagnia produttrice sudcoreana. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.