Il firmware di Samsung Galaxy S26 Ultra conferma ancora il chip Snapdragon 8 Elite 2

Resta dunque da capire se il nuovo chip di casa Qualcomm verrà adottato anche dal resto della serie (che comprenderà il modello standard, Samsung Galaxy S26 Edge) o meno. Tra le specifiche attese dal nuovo modello di casa Samsung ricordiamo poi un display da 6,9 pollici di diagonale , oltre che un nuovo sensore Sony da 200 megapixel per il comparto fotocamere posteriore, tutto alimentato da una batteria da 5000 mAh di capacità con il supporto alla ricarica rapida da 60 W di potenza.

Samsung Galaxy 26 Ultra monterà al suo interno il chip Snapdragon 8 Elite 2 , ormai è quasi certo. Addio dunque alla preliminare ipotesi del chip proprietario Exynos 2600, che si rumoreggiava negli ultimi mesi: a "confermare" l'indiscrezione sarebbero i file del firmware di Samsung Galaxy S26 Ultra, che suggerirebbero tra l'altro la presenza dell'interfaccia proprietaria One UI 8.5, basata sul sistema operativo Android 16. Entrando nel merito della questione, il file menzionerebbe il codice seriale " PMK8850 ": nel caso del precedente Samsung Galaxy S25 Ultra, il chip Snapdragon 8 Elite era classificato sotto il codice "PMK88750".

Quando uscirà Samsung Galaxy S26 Ultra

Similmente a quanto è accaduto con i precedenti modelli, è ragionevole aspettarsi un'uscita a cavallo tra i mesi di gennaio e febbraio per la nuova serie di top di gamma firmati Samsung. Bisognerà probabilmente attendere, invece, per Samsung Galaxy S26 Edge, nuovo modello ultrasottile che potrebbe uscire a pochi mesi di distanza dal resto della serie.

Samsung Galaxy S26 Ultra (immagine indicativa)

Come al solito vi raccomandiamo di prendere con la dovuta cautela tali informazioni, trattandosi (almeno per il momento) di pure e semplici indiscrezioni che dovranno necessariamente avere un riscontro ufficiale direttamente dalla compagnia produttrice sudcoreana. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Samsung, certi del loro arrivo nei primi mesi del 2026.