Alibaba è pronta a sfidare Meta: in arrivo gli occhiali smart con AI Quark

I Quark AI Glasses saranno alimentati dal modello linguistico proprietario Qwen e integreranno Quark, l'assistente AI avanzato sviluppato da Alibaba , già disponibile come app in Cina.

Alibaba ha annunciato il lancio dei suoi occhiali smart alimentati dall'intelligenza artificiale, chiamati Quark AI Glasses, segnando così l'ingresso ufficiale del colosso cinese nel settore dei dispositivi indossabili. Il prodotto sarà disponibile sul mercato cinese entro la fine del 2025 e rappresenta una chiara risposta ai Ray-Ban Meta Smart Glasses e ai recenti dispositivi lanciati da concorrenti diretti come Xiaomi.

Grazie all'ecosistema di Alibaba, gli utenti potranno anche accedere a servizi di navigazione, pagare con Alipay e confrontare prezzi su Taobao, la piattaforma di e-commerce più usata in Cina . Il settore degli occhiali smart è in rapida crescita e lo dimostra anche la recente presentazione del nuovo modello di Snap .

L'obiettivo è espandere la portata dell'assistente passando dal software all'hardware , seguendo la visione comune tra i giganti tecnologici: gli occhiali smart rappresentano la prossima frontiera del computing, accanto allo smartphone. Le funzionalità annunciate includono : chiamate in vivavoce, streaming musicale, traduzione linguistica in tempo reale e trascrizione automatica dei meeting. Inoltre, gli occhiali saranno dotati di fotocamera integrata.

Ulteriori dettagli

Con sede a Hangzhou, Alibaba si posiziona oggi come uno dei leader cinesi nell'ambito dell'intelligenza artificiale, con l'obiettivo dichiarato di competere direttamente con aziende occidentali come OpenAI. Il lancio dei Quark AI Glasses rafforza questa strategia, portando l'AI in un contesto di uso quotidiano e personale.

Alibaba smart glasses

Dettagli come il prezzo e le specifiche tecniche complete non sono ancora stati resi noti, ma il progetto evidenzia chiaramente l'intenzione di Alibaba di imporsi come attore principale nel mondo della realtà aumentata e degli indossabili intelligenti. Staremo a vedere quale sarà l'impatto di questi occhiali sia nel mercato cinese e sia dal punto di vista globale.