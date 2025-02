Apple esclude DeepSeek come partner per l’intelligenza artificiale in Cina, puntando su Alibaba

L'azienda di Cupertino ha deciso di non collaborare con la startup cinese DeepSeek per lo sviluppo di Apple Intelligence nel mercato cinese, preferendo un'alleanza con Alibaba.

Negli ultimi mesi, DeepSeek ha attirato l'attenzione globale grazie allo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale più efficienti e meno dispendiosi rispetto ai competitor. Tuttavia, nonostante le sue prestazioni, l'azienda cinese non è stata scelta da Apple come partner per l'implementazione dell'Apple Intelligence nel mercato cinese. Secondo un recente report de The Information, Apple ha valutato diverse aziende locali, scartando DeepSeek a causa delle crescenti preoccupazioni sulla privacy e la sicurezza dei dati. Alcuni governi, tra cui quello degli Stati Uniti, hanno infatti vietato l'uso di DeepSeek su dispositivi governativi per timori legati alla gestione delle informazioni sensibili.

Dalla partnership con Baidu a quella con Alibaba Apple è obbligata a collaborare con un'azienda locale per sviluppare e distribuire l'intelligenza artificiale in Cina. Inizialmente, la scelta era ricaduta su Baidu, ma la società di Cupertino avrebbe poi scartato questa opzione ritenendo che le soluzioni offerte non rispettassero gli standard richiesti. Apple Intelligence Negli ultimi mesi, Apple ha quindi valutato alternative, prendendo in considerazione i modelli di Alibaba, Tencent e ByteDance. Alla fine, Alibaba sembra essere il partner scelto, con cui Apple ha già sottoposto un primo set di funzionalità AI all'approvazione dell'autorità cinese per il cyberspazio.