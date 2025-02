Il trailer di Cobra Kai Stagione 6 Parte 3 è dedicato a un funerale

Il video - e soprattutto le parole che seguiranno - ovviamente contengono degli spoiler , quindi se non avete ancora visto la serie e non volete alcun tipo di anticipazione evitate di vedere il filmato.

Cobra Kai sta per finire con la Parte 3 della Stagione 6 . Le ultime puntate sono in arrivo e Netflix ha deciso di pubblicizzare la sua serie TV con un nuovo trailer, completamente focalizzato su un funerale.

Il trailer di Cobra Kai Stagione 6 Parte 3

Come i fan della serie già sanno, il funerale è per Kwon, l'ex leader dell'ultima iterazione del Cobra Kai di Kreese. La seconda parte della sesta e ultima stagione di Cobra Kai si è conclusa con una rissa all'ultimo sangue al torneo Sekai Taikai di Barcellona. Molti dei dojo in gara hanno preso parte alla lotta e un'arma è stata coinvolta. Kwon ha subito una pugnalata che non era destinata a lui ed è morto. La sua dipartita ha immediatamente messo fine alla rissa e alla Sekai Taikai.

Nella clip qui sopra, i restanti membri del Cobra Kai rendono omaggio a Kwon accendendo una pira funeraria e dandogli l'addio. In base a un altro trailer, sembra che il torneo si stia dirigendo di nuovo verso la Valley per concludersi, portando i fan nello stesso luogo in cui Daniel ha battuto Johnny nei film.

Vi ricordiamo infine la data di uscita esatta di Cobra Kai Stagione 6 Parte 3.