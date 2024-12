Cobra Kai Stagione 6 Parte 3 ha una data di uscita ufficiale, annunciata da Netflix con un nuovo trailer

Netflix ha pubblicato in queste ore un nuovo trailer che annuncia la data di uscita di Cobra Kai Stagione 6 Parte 3, ovvero la parte finale dell'ultima stagione della serie TV incentrata sul celebre franchise, con gli episodi conclusivi che verranno messi a disposizione il 13 febbraio 2025.

È stato un lungo percorso, reso ancora più lungo dalla divisione della Stagione 6 in tre parti, ma questo arriverà infine a conclusione a febbraio, con l'arrivo dei cinque episodi finali che dovrebbero chiudere definitivamente la storia del ritorno in scena di Daniel Larusso e Johnny Lawrence.

Il teaser trailer non mostra ancora molto, con ulteriori anticipazioni che potrebbero emergere attraverso materiali successivi e considerando anche che ci può essere un alto rischio di spoiler per chi non fosse in pari con gli episodi, ma intanto la data di uscita è fissata per il 13 febbraio.