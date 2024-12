Nintendo lancia nuova Offerte Invernali, con sconti su ancora più giochi per Nintendo Switch

Nintendo ha rilanciato le Offerte Invernali, ovvero la serie di sconti sui giochi Nintendo Switch sullo store digitale Nintendo eShop, comprensivi ora di una maggiore quantità di titoli in promozione proprio nel vivo delle feste natalizie.

Le offerte in questione erano già partite nei giorni scorsi, ma oggi sono state rilanciate con l'aggiunte di ulteriori titoli disponibili a sconto con questa particolare iniziative, compresi anche diversi giochi first party di notevole interesse per la console Nintendo, con riduzioni di prezzo fino al 75% rispetto al costo originale.

La selezione dei giochi in offerta verrà aggiornata con nuovi titoli il 24 e il 30 dicembre, quindi ci sarà poi da tornare a controllare per altre novità, considerando che altri titoli verranno introdotti nel catalogo.