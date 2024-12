ASUS ROG NUC 970: la recensione del Mini PC con Intel Core Ultra 9 e NVIDIA GeForce RTX 4070

Il mondo dei Mini PC si arricchisce di un nuovo sfidante: l'ASUS ROG NUC 970. Un concentrato di potenza, racchiuso in un formato incredibilmente ridotto, che promette prestazioni di alto livello grazie alla CPU Intel Core Ultra 9 185H e alla GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop. Un connubio che si preannuncia ideale non solo per il gaming, ma anche per la produttività e la creazione di contenuti.

Caratteristiche tecniche dell'ASUS ROG NUC 970

ASUS ROG NUC si presenta come un Mini PC dalle dimensioni estremamente contenute ma con una scheda tecnica di tutto rispetto, in grado di soddisfare le esigenze di un'ampia fetta di giocatori. Il cuore pulsante di questo piccolo gigante è il processore Intel Core Ultra 9 185H, appartenente alla famiglia Meteor Lake. Questa CPU, realizzata con processo produttivo a 7 nanometri, è dotata di 16 core, suddivisi in 6 P-core (Performance-core) ad alte prestazioni, 8 E-core (Efficient-core) per l'efficienza energetica e 2 LPE-core (Low Power Efficient-core). Grazie a questa architettura ibrida, il processore è in grado di gestire in modo ottimale sia i carichi di lavoro più impegnativi, che le attività quotidiane a basso consumo. La frequenza di clock massima raggiungibile è di 5.1 GHz, mentre il TDP (Thermal Design Power) è di 65 Watt.

A garantire prestazioni grafiche di alto livello ci pensa la NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop, basata sull'architettura Ada Lovelace e dotata di 8 GB di memoria GDDR6. Questa GPU, specifica per laptop, è stata ottimizzata per offrire un elevato rapporto tra prestazioni e consumi, consentendo di giocare ai titoli più recenti con fluidità e dettaglio. Il TGP (Total Graphics Power) è di 115 Watt, un valore notevole per un Mini PC di queste dimensioni. Supporta poi tutte le tecnologie più recenti di NVIDIA, tra cui il DLSS 3, il Frame Generation e il Ray Tracing.

Lato memorie, il ROG NUC 970 è equipaggiato con 32 GB di RAM DDR5, operanti alla frequenza di 5600 MHz. Sono installati su due moduli SO-DIMM da 16 GB ciascuno, lasciando la possibilità di espandere ulteriormente la RAM fino a un massimo di 64 GB. La scelta di ASUS di utilizzare la DDR5 garantisce un'elevata velocità di trasferimento dati e una maggiore efficienza energetica rispetto alla precedente generazione di RAM.

Un dettaglio della scocca dell'ASUS NUC 970: la scritta "Gaming PC Republic of Gaming"

Per l'archiviazione dei dati, il Mini PC ASUS si affida a un SSD NVMe M.2 PCIe 4.0 da 1 TB. Questa unità a stato solido offre velocità di lettura e scrittura elevate, riducendo i tempi di caricamento del sistema operativo, dei programmi e dei giochi. Inoltre, la presenza di due slot M.2 aggiuntivi permette di installare un secondo e un terzo SSD, espandendo la capacità di storage in base alle proprie esigenze.

Sul fronte della connettività, il ROG NUC 970 integra un modulo Intel Wi-Fi 6E (Gig+), che garantisce una connessione wireless veloce e stabile, con supporto per la banda a 6 GHz. Non manca il Bluetooth 5.3 per collegare periferiche senza fili come mouse, tastiere e cuffie. Per chi preferisce una connessione cablata, è disponibile una porta Ethernet da 2.5 Gb, ideale per sfruttare al massimo le connessioni internet ad alta velocità. Nonostante le dimensioni ridotte, questo NUC offre anche una buona dotazione di porte, suddivise tra il pannello frontale e quello posteriore; avremmo però gradito la presenza di un ingresso USB-C anche sul davanti, utile per il caricamento di periferiche esterne, come un controller, o dello smartphone.

Le porte sul pannello frontale del ROG NUC 970: spicca l'assenza di una USB-C

La presenza di due porte Thunderbolt 4 apre le porte a numerose possibilità, come il collegamento di monitor ad alta risoluzione, dispositivi di storage esterni ad alte prestazioni e schede di acquisizione video.

Uno dei punti di forza di questo Mini PC è sicuramente il suo formato compatto. Con dimensioni di soli 27 x 18 x 6 cm e un peso di 2,6 Kg, il ROG NUC 970 può essere facilmente posizionato su qualsiasi scrivania o trasportato in uno zaino. Il prezzo parte da 2.299€ e include anche il sistema operativo Windows 11 Home preinstallato. Si tratta di un investimento importante, giustificato però dal form factor e dalla componentistica di alto livello.

Esiste inoltre anche una versione "economica" con Intel Core Ultra 7 155H, GPU NVIDIA GeForce RTX 4060, 16 GB di RAM e 512 GB di memoria SSD: questa costa di listino 400€ in meno, ovvero 1.899€.

Scheda Tecnica ASUS ROG NUC 970 RNUC14SRKU9189A2I