GCC Pokémon svela le prime nuove carte dall'espansione Battle Partners

Non si tratta ancora di una panoramica completa, ma intanto sono emerse alcune carte molto interessanti tra quelle in arrivo con la prossima espansione, che arriverà dunque nel mese di marzo e su cui ci sarà tempo di tornare a soffermarsi.

L'espansione Battle Partners è spuntata già alcuni giorni fa ed è prevista arrivare il 24 gennaio in Giappone ma solo in seguito dalle nostre parti: nel resto del mondo, i nuovi pacchetti sono previsti arrivare solo a marzo 2025 , dunque c'è ancora un po' di tempo prima di poter vedere arrivare le nuove carte, ma alcune di queste sono già trapelate online.

In netto anticipo rispetto al suo effettivo arrivo, specialmente per quanto riguarda il lancio in occidente, emergono alcune informazioni sulle prime nuove carte in arrivo con l'espansione Battle Partners di GCC Pokémon , che si presentano decisamente interessanti.

Alcune delle nuove carte in arrivo

Si parte con il Bellibolt-ex di Kissara, disponibile con due diverse illustrazioni di cui una comprensiva anche dell'allenatrice.

Bellibolt-ex di Kissara e altre carte

È un Pokémon dotato di una speciale abilità che consente di assegnare una Energia Lampo a un Pokémon di Kissara, cosa che ovviamente si moltiplica in base alla quantità di Bellibolt-ex che abbiamo in gioco, fino a quattro (e 5 energie lampo per turno, dunque).

Darumaka di N e Darmanitan di N sono altre carte in arrivo con Battle Partners, così come Kilowattrel di Kissara che permette di pescare fino a 6 carte in mano per turno, Clefairy di Lylia che applica debolezza di tipo Psico a tutte le creature dell'avversario e Sigilyph di N che consente semplicemente di vincere la partita se utilizzato nel momento giusto (quando rimane una sola carta premio).

Varie carte da Battle Partners

Zoroark-ex di N ha un'abilità che permette di scartare una carta dalla propria mano per poi pescarne due e un attacco da scegliere tra le carte in panchina, mentre la Perla di Lylia è una carta oggetto da assegnare a un Pokémon di Lylia, con la nuova carta Stadio rappresentata da Leudapoli.

Ricordiamo che nel frattempo GCC Pokémon Pocket si è espanso con il pacchetto L'Isola Misteriosa e di recente offre 22 Clessidre con l'arrivo di questa.