Sony riduce ancora le dimensioni di Bungie, tra nuovi assorbimenti e allontanamenti

Non ci sono state comunicazioni ufficiali verso l'esterno, ma sembra che il trasferimento di personale da Bungie all'interno di Sony stia continuando, in questo caso con l'assorbimento di un altro team dallo studio di Destiny alla casa madre.

Dopo un 2024 decisamente complicato per Bungie, caratterizzato da un gran numero di licenziamenti e riduzioni del personale varie, Sony ha avviato un'opera di riorganizzazione generale del team, che progressivamente sta perdendo sempre più quell'autonomia che inizialmente sembrava garantita dagli accordi stretti in seguito all'acquisizione.

Sembra proprio che continui il ridimensionamento di Bungie a opera di Sony , attraverso un paio di iniziative che sembrano proseguire la sistematica riduzione della compagnia di Destiny 2 come un ulteriore assorbimento di parte del personale e l' allontanamento di alcune altre figure chiave .

Altre uscite di scena importanti

Come riferito da Tech4Gamers e altre fonti, un team strategico all'interno di Bungie ha appena annunciato una transizione completa verso PlayStation, cosa che segue un'iniziativa simile che era emersa in precedenza anche per altre squadre interne a Bungie.

PlayStation e Bungie

La notizia in questione sarebbe confermata da quanto riferito anche da Joss Price su LinkedIn, il quale ora da parte di una divisione di sviluppo business e franchise presso Sony.

Secondo quanto riferito da TheGamePost, inoltre, alcuni veterani di Bungie avrebbero lasciato la compagnia, senza pubblicare commenti specifici al riguardo, ma aggiornando i propri curriculum per riferire che non fanno più parte dello studio.

Uno di questi è Ondraus Jenkins, Chief Strategy Officer per 16 anni in Bungie, e un altro sarebbe Jonny Ebbert, CCO di Bungie per gli ultimi cinque anni.