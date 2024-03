NVIDIA DLSS 3 e Frame Generation: cos'è e come funziona l'upscaling rivoluzionario

Nel giro di pochi anni il DLSS (Deep Learning Super Sampling) di NVIDIA si è evoluto da promessa per il futuro ad una solida realtà, cambiando per sempre non solo il mondo del PC gaming, ma l'intera industria dell'hardware da gioco e persino quello dello sviluppo, tracciando la strada per il futuro e condizionando tutti gli attori del mercato. Dopo aver scandagliato la storia e il funzionamento di base del DLSS fino alla sua seconda iterazione, possiamo ora analizzare quello che può essere definito come una "rivoluzione nella rivoluzione" che prende il nome di DLSS 3, la terza versione della tecnologia di Super Sampling sviluppata parallelamente all'uscita delle NVIDIA GeForce RTX 40 e non si limita a migliorare quanto proposto fino a questo momento, ma sovverte di nuovo il paradigma: il DLSS non è più un singolo strumento di upscaling o upsampling e si trasforma in un vero e proprio pacchetto di tecnologie che trova nella Frame Generation il suo cavallo di battaglia.

Frame Generation: un frame fuori dal cilindro Un'immagine che sintetizza il funzionamento di DLSS 3 Presentato inizialmente con la dicitura DLSS 3, proprio a sottolineare il cambiamento appena citato, il pacchetto targato NVIDIA è composto sostanzialmente da tre grandi tecnologie: il Super Sampling, la Frame Generation e infine NVIDIA Reflex.

Abbiamo già parlato del Super Sampling in maniera approfondita nella nostra guida sul DLSS. In questa sede andremo ad analizzare la Frame Generation - la vera rivoluzione del DLSS 3 - ed il suo "braccio destro" NVIDIA Reflex, una funzionalità non legata esclusivamente a questo, ma fondamentale per il suo funzionamento. Frame Generation è una tecnologia basata su intelligenza artificiale in grado di ricostruire e interpolare frame intermedi, traendo le informazioni necessarie dal frame precedente e da quello successivo, nonché dai vettori di movimento, per poi realizzare una media. Il risultato di questa operazione è l'aumento del frame rate generale, grazie ai frame letteralmente creati dal nulla dall'ennesima magia di NVIDIA, con costi in termini di risorse e di degradazione dell'immagine ridotti.

I vettori di movimento giocano un ruolo fondamentale per questo tipo di tecnologie: questi descrivono sostanzialmente il movimento degli oggetti tra i vari fotogrammi e sono applicati alla geometria della scena. Particelle di luce, ombre e riflessi però, sono elementi privi di una geometria tridimensionale e non sono inclusi nei vettori di movimento calcolati dagli engine. La Frame Generation grazie a Optical Flow Quando entra in gioco l'intelligenza artificiale cambia tutto: in questo caso infatti l'IA genera un fotogramma completamente nuovo e lo fa grazie all'Optical Flow e ad un hardware dedicato: i Tensor Core di 4a Generazione e l'Optical Flow Accelerator, entrambi esclusivi delle GPU NVIDIA GeForce RTX 40. Semplificando il concetto, grazie a questa soluzione la scheda video traccia il movimento di ogni singolo pixel di una scena tra un fotogramma e l'altro, andando a calcolare un campo di flusso ottico. Questo, insieme agli altri elementi dell'immagine come colori, profondità e agli stessi vettori di movimento, contribuiranno alla creazione del frame generato dall'intelligenza artificiale. In virtù dell'hardware richiesto quindi, Frame Generation può funzionare solo sull'ultima generazione di GPU della casa verde.